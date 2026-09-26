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    Али Асадов обсудил с министром экономики Сирии торговлю, инвестиции и энергетику

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 13:41
    Али Асадов обсудил с министром экономики Сирии торговлю, инвестиции и энергетику

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с министром экономики и промышленности Сирии Мухаммедом Аль Шааром.

    Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

    Сообщается, что на встрече подчеркнута значимость II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

    Отмечено, что отношения между Азербайджаном и Сирией в настоящее время развиваются в позитивной динамике.

    Стороны на встрече отметили, что регулярные контакты между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа создали благоприятную основу для укрепления двустороннего политического диалога, а также расширения сотрудничества в различных сферах.

    Поставки азербайджанского природного газа в Сирию, начавшиеся в августе 2025 года, оценены как важный пример экономического сотрудничества между двумя странами, приносящего практические результаты.

    В ходе встречи подчеркнута значимость инициатив, реализуемых в гуманитарной сфере, в том числе проекта по восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирии при поддержке правительства Азербайджана.

    "На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, инфраструктурной и гуманитарной сферах", - отмечает кабинет министров.

    Во встрече принял участие вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов.

    Али Асадов II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Азербайджано-сирийские отношения Экономическое сотрудничество
    Azərbaycan ilə Suriya arasında ticarət-iqtisadi, investisiya, energetika sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azerbaijani PM, Syrian minister discuss expanding bilateral cooperation
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