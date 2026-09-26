Али Асадов обсудил с министром экономики Сирии торговлю, инвестиции и энергетику

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с министром экономики и промышленности Сирии Мухаммедом Аль Шааром.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Сообщается, что на встрече подчеркнута значимость II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Отмечено, что отношения между Азербайджаном и Сирией в настоящее время развиваются в позитивной динамике.

Стороны на встрече отметили, что регулярные контакты между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа создали благоприятную основу для укрепления двустороннего политического диалога, а также расширения сотрудничества в различных сферах.

Поставки азербайджанского природного газа в Сирию, начавшиеся в августе 2025 года, оценены как важный пример экономического сотрудничества между двумя странами, приносящего практические результаты.

В ходе встречи подчеркнута значимость инициатив, реализуемых в гуманитарной сфере, в том числе проекта по восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирии при поддержке правительства Азербайджана.

"На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, инфраструктурной и гуманитарной сферах", - отмечает кабинет министров.

Во встрече принял участие вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов.