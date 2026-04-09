    Али Асадов обсудил с литовской коллегой сотрудничество по Среднему коридору

    Премьер-министр Али Асадов провел переговоры в Баку с литовской коллегой Ингой Ругиниене, находящейся с официальным визитом в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин Азербайджана, главы правительств обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

    Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие отношений и подчеркнули наличие благоприятных возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Особое внимание было уделено вопросам углубления сотрудничества в экономической сфере, увеличения товарооборота и продвижения инвестиционных возможностей. В этом контексте была отмечена важность деятельности Межправительственной комиссии Азербайджан-Литва.

    Были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере транспорта и логистики, рассмотрены возможности расширения взаимодействия по Среднему коридору и другим международным транспортным маршрутам.

    В центре внимания также были возможности сотрудничества в энергетической сфере, в рамках международных организаций. В этом контексте премьеры отметили важность развития отношений Азербайджана с Европейским союзом.

    Əli Əsədov litvalı həmkarı ilə Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

