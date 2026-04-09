    Əli Əsədov litvalı həmkarı ilə Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    09 aprel, 2026
    13:01
    Əli Əsədov litvalı həmkarı ilə Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Baş nazir Əli Əsədov aprelin 9-da Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Görüş zamanı Azərbaycan ilə Litva arasında siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Tərəflər iki ölkə arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini məmnunluqla qeyd edərək, qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların mövcud olduğunu vurğulayıblar.

    İqtisadi sahədə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması və investisiya imkanlarının təşviqi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Bu kontekstdə Hökumətlərarası Komissiyanın fəaliyyətinin əhəmiyyəti qeyd olunub.

    Nəqliyyat və logistika sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilərək, Orta Dəhliz və digər beynəlxalq nəqliyyat marşrutları üzrə qarşılıqlı fəaliyyətin genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.

    Enerji sahəsində əməkdaşlıq imkanları da diqqət mərkəzində olub.

    Tərəflər həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edərək, Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinin önəmini qeyd ediblər.

    Али Асадов обсудил с литовской коллегой сотрудничество по Среднему коридору

