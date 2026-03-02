Али Асадов обсудил с делегацией BP перспективные проекты

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с делегацией, возглавляемой исполнительным вице-президентом компании BP по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

В рамках состоявшейся беседы стороны выразили удовлетворение уровнем долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений, сложившихся между Азербайджаном и компанией BP.

Была особо подчеркнута значимость проектов, которые компания реализует на территории Азербайджана. Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективные проекты, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества.