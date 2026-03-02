Али Асадов обсудил с делегацией BP перспективные проекты
- 02 марта, 2026
- 13:20
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с делегацией, возглавляемой исполнительным вице-президентом компании BP по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
В рамках состоявшейся беседы стороны выразили удовлетворение уровнем долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений, сложившихся между Азербайджаном и компанией BP.
Была особо подчеркнута значимость проектов, которые компания реализует на территории Азербайджана. Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективные проекты, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества.
