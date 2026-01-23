Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Али Асадов обсудил двустороннее сотрудничество с главой Конгресса депутатов Испании

    Внешняя политика
    • 23 января, 2026
    • 18:51
    Али Асадов обсудил двустороннее сотрудничество с главой Конгресса депутатов Испании

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с председателем Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь Сосиас.

    Как сообщает Report, в рамках беседы Асадов выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате недавней железнодорожной катастрофы в Испании.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Была отмечена позитивная динамика развития азербайджано-испанских отношений в различных сферах и подчеркнуто, что межгосударственные связи основаны на принципах дружбы и взаимного уважения.

    Особое внимание было уделено вопросам межпарламентского взаимодействия, в том числе важности взаимных визитов и регулярных контактов на парламентском уровне. Также обсуждены перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, включая возобновляемую энергетику, транспортной и других сферах.

