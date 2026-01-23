Али Асадов обсудил двустороннее сотрудничество с главой Конгресса депутатов Испании

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с председателем Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь Сосиас.

Как сообщает Report, в рамках беседы Асадов выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате недавней железнодорожной катастрофы в Испании.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Была отмечена позитивная динамика развития азербайджано-испанских отношений в различных сферах и подчеркнуто, что межгосударственные связи основаны на принципах дружбы и взаимного уважения.

Особое внимание было уделено вопросам межпарламентского взаимодействия, в том числе важности взаимных визитов и регулярных контактов на парламентском уровне. Также обсуждены перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, включая возобновляемую энергетику, транспортной и других сферах.