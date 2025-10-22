Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Али Асадов: Новый маршрут в регионе станет важным сегментом Среднего коридора

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 10:59
    Достигнутые между Азербайджаном и Арменией соглашения по мирной повестке имеют историческое значение с точки зрения обеспечения устойчивого сотрудничества в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на открытии V Тбилисского форума "Шелковый путь".

    По его словам, открытие коммуникаций в регионе, в том числе объединение основной территории Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, являющейся неотъемлемой частью страны, послужит расширению транзитных возможностей региона для международных грузоперевозок.

    Премьер-министр выразил уверенность, что новый маршрут, который будет открыт в регионе в соответствии с вашингтонскими договоренностями от 8 августа ("Маршрут Трампа", TRIPP - ред.), станет одним из важных сегментов Среднего коридора и будет способствовать повышению его роли в мировой транспортной сети.

    Асадов отметил, что Азербайджан продолжает демонстрировать свою приверженность восстановлению сотрудничества и доверия в регионе:

    "Азербайджанская сторона внесла значительный вклад в данном направлении, устранив все ограничения, оставшиеся со времен оккупации, на транзит грузов в направлении Армении. Транспортировка казахстанского зерна в Армению через территорию Азербайджана – первый практический шаг в этом направлении. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, это свидетельствует о том, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике".

    Əli Əsədov: Regionda açılacaq yeni marşrut Orta Dəhlizin mühüm seqmentlərindən birinə çevriləcək
    Ali Asadov: New route to become key segment of Middle Corridor

