    Али Асадов: Азербайджан вложил в страны ОТГ почти $21 млрд инвестиций

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 13:40
    Объем инвестиций Азербайджана в страны Организации тюркских государств (ОТГ) приближается к $21 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече глав правительств ОТГ в Бишкеке.

    По его словам, динамика экономических связей вызывает удовлетворение: за январь-июль текущего года торговые отношения Азербайджана со странами ОТГ выросли более чем на 8%.

    "Объем инвестиций, вложенных Азербайджаном в страны ОТГ, приближается к $21 млрд. С рядом партнеров мы создали совместные инвестиционные фонды, что способствует привлечению взаимных инвестиций в приоритетные экономические секторы", - сказал премьер.

    Али Асадов отметил, что сотрудничество в транспортной сфере развивается по восходящей линии и вносит значительный вклад в укрепление региональных связей.

    "Средний коридор, проходящий через территории тюркских государств, играет стратегическую роль в региональном контексте, но и с точки зрения расширения глобальных торговых и транспортных связей. В этом контексте недавно достигнутые в Вашингтоне договоренности, предусматривающие прямое транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской АР, имеют историческое значение. Открытие Зангезурского коридора не только предоставит новые экономические и транзитные возможности всем государствам региона, но и, интегрировавшись в Средний коридор, увеличит его пропускную способность", - подытожил глава правительства.

    Лента новостей