İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Baş nazir: Azərbaycanın TDT ölkələrinə yatırdığı sərmayələrin həcmi 21 milyard ABŞ dollarına yaxındır

    Xarici siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 13:30
    Baş nazir: Azərbaycanın TDT ölkələrinə yatırdığı sərmayələrin həcmi 21 milyard ABŞ dollarına yaxındır
    Əli Əsədov

    Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv ölkələrinə yatırdığı sərmayələrin həcmi 21 milyard ABŞ dollarına yaxındır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Bişkekdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin hökumət başçılarının-vitse-prezidentinin görüşündə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, iqtisadi əlaqələrimizin dinamikası məmnunluq doğurur:

    "Bu ilin yanvar-iyul aylarında bizim TDT dövlətləri ilə ticarət əlaqələri 8 faizdən çox artıb. Azərbaycan tərəfindən təşkilatın üzv ölkələrinə yatırılan sərmayələrin həcmi 21 milyard ABŞ dollarına yaxındır. Üzv dövlətlərdən olan bir sıra tərəfdaşlarımızla biz birgə investisiya fondları yaratmışıq və bu, prioritet iqtisadi sektorlarına qarşılıqlı investisiyaların təşviqinə imkan verir".

    Baş nazir Ə.Əsədov qeyd edib ki, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığımız artan xətlə inkişaf edir və regional əlaqələrin möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verir:

    "Türk dövlətlərinin ərazisindən keçən və təkcə regionumuz üçün deyil, həm də qlobal ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından strateji rol oynayan Orta Dəhlizin önəmi getdikcə artmaqdadır.

    Bu kontekstdə Azərbaycanın əsas ərazisinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirilməsi barədə bu yaxınlarda Vaşınqtonda əldə edilmiş razılaşmalar tarixi önəm kəsb edir. Zəngəzur dəhlizinin açılması bütün region dövlətlərinə yeni iqtisadi və tranzit fürsətləri qazandırmaqla yanaşı, Orta Dəhlizə inteqrasiya olunmaqla, onun ötürücülük qabiliyyətini artıracaq".

    Azərbaycan Baş nazir Əli Əsədov Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Али Асадов: Азербайджан вложил в страны ОТГ почти $21 млрд инвестиций
    Ali Asadov: Azerbaijan invested nearly $21 billion in Turkic Council countries

    Son xəbərlər

    13:58

    "Alpin" komandasının pilotu: "Həftəsonunda yarışa fokuslanmağın ən yaxşı yolunu tapmalıyıq"

    Digər
    13:54

    KİV: Suriya bu ilin sonunadək İsraillə təhlükəsizlik sahəsində sazişlər imzalayacaq

    Digər ölkələr
    13:53
    Foto

    Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:50

    Azərbaycanda ətin bahalaşması davam edəcəkmi?

    ASK
    13:50

    Azərbaycan şahmatçıları Qazaxıstanda dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    13:44

    Oskar Piastri: "Azərbaycandakı yarışın fərqli olacağına dair heç bir işarə yoxdur"

    Formula 1
    13:41

    Şuşa artıq Türk dünyasının ortaq diplomatik və mənəvi mərkəzi kimi qəbul edilib - RƏY

    Daxili siyasət
    13:41

    Baş nazir: Ermənistan hökumətində istefalar gözlənilmir

    Region
    13:39

    Bu il Türkiyəyə qanunsuz yolla keçməyə çalışan 6 mindən çox şəxs saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti