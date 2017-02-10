Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном увеличился в три раза в 2016 году

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном увеличился в три раза в 2016 году.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде на встрече с бизнес-делегацией из Азербайджана в Торгово-промышленной палате Исламабада.

По его словам, несмотря на рост торговых связей, имеется большой потенциал для еще большего увеличения этих связей. Он выразил надежду, что визит азербайджанской делегации поспособствует достижению этих целей.

В свою очередь, представитель Azpromo заявил о заинтересованности азербайджанских компаний в ведении бизнеса в Пакистане.

Глава Торгово-промышленной палаты Исламабада Халид Малик отметил, что уровень взаимной торговли между странами находится не на должном уровне, добавив, что Пакистан мог бы экспортировать в Азербайджан готовую продукцию в сфере фармацевтики, текстильной, сельскохозяйственной и других отраслей.