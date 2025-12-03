Али Ализаде: Азербайджан привержен укреплению сотрудничества в рамках ОЭС

Азербайджан намерен укреплять сотрудничество со странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Иране Али Ализаде в интервью ISNA.

"Азербайджан, как член ОЭС, привержен укреплению сотрудничества в рамках организации и прилагает усилия для развития отношений между странами-членами", - отметил он.

Посол также подчеркнул историческое значение последнего саммита ОЭС (3-4 июля 2025 года), который в этом году впервые прошел в азербайджанском городе Ханкенди (Карабахский регион страны).

По словам дипломата, саммит и сопутствующие ему встречи, включая специализированные встречи для женщин и молодежи, прошли "очень успешно".

"Главы государств дали указания по ускорению сотрудничества в ключевых областях, включая экономику, торговлю, энергетику, культуру и гуманитарные вопросы", - добавил Ализаде.

Он также отметил положительную динамику роста торговли между странами ОЭС и выразил уверенность, что торгово-экономические отношения продолжат укрепляться.

Касаясь двусторонних отношений Баку и Тегерана, Ализаде подчеркнул, что они расширяются и для их развития планируется обмен визитами высокого уровня.

Напомним, что 3-4 июля в городе Ханкенди (Азербайджан) прошел 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Саммит, проходивший под девизом "Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего", был посвящен вопросам экономического сотрудничества, устойчивого развития и борьбы с изменением климата.