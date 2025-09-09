Али Ахмедов: Встреча в Вашингтоне – дипломатическая победа Азербайджана

Азербайджан продемонстрировал всему миру свою военную мощь, восстановив территориальную целостность страны.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов на специальном заседании парламента.

По его словам, встреча в Вашингтоне и достигнутые по ее итогам договоренности – дипломатическая победа Азербайджана, единственным автором которой является президент Ильхам Алиев. Это показатель как его авторитета на международной арене, так и его дипломатическо-политического мышления, добавил парламентарий.

Ахмедов также отметил, что в Вашингтоне Азербайджан получил международные гарантии для реализации проекта Зангезурского коридора.

"Считаю, что Зангезурский коридор станет очень важным проектом современной истории. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан носит имя общенационального лидера Гейдара Алиева, а Зангезурский коридор будет носить имя Ильхама Алиева", - подчеркнул Ахмедов.