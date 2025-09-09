İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    Əli Əhmədov: Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası ilə hərbi qüdrətini dünyaya nümayiş etdirib

    Xarici siyasət
    • 09 sentyabr, 2025
    • 11:54
    Əli Əhmədov: Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası ilə hərbi qüdrətini dünyaya nümayiş etdirib

    Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası ilə hərbi qüdrətini bütün dünyaya nümayiş etdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov parlamentin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində keçirilən "Vaşinqton razılaşmaları: sülh diplomatiyasının və müdrik liderliyin təntənəsi" mövzusuna həsr edilmiş xüsusi iclasda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Vaşinqton görüşü və əldə olunan nailiyyətlər Azərbaycan diplomatiyasının ən parlaq zirvələrindən biridir: "Bu diplomatik qələbənin yeganə müəllifi Prezident İlham Əliyevdir. Bu, cənab Prezidentin həm beynəlxalq arenadakı nüfuzunun, həm də diplomatik-siyasi düşüncəsinin göstəricisidir".

    Ə.Əhmədov ABŞ-Azərbaycan əlaqələrinin bundan sonrakı inkişafı məsələsinə də toxunub.

    O bildirib ki, Vaşinqtonda, həmçinin Zəngəzur dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq zəmanət əldə olunub.

    "Hesab edirəm ki, Zəngəzur dəhlizi yeni tarixin çox vacib layihəsi olacaq. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adını daşıdığı kimi, Zəngəzur dəhlizi də İlham Əliyevin adını daşıyacaq", - Ə.Əhmədov vurğulayıb.

    Milli Məclis Əli Əhmədov ABŞ Zəngəzur dəhlizi
    Али Ахмедов: Встреча в Вашингтоне – дипломатическая победа Азербайджана
    Ali Ahmadov: Meeting in Washington - diplomatic victory for Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:48

    Lu Mey: "Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı tarixi zirvəyə çatıb"

    İnfrastruktur
    12:44

    10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    12:34

    Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

    Hadisə
    12:34

    Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri: Azərbaycanla sülh sazişi ölkəmizə investisiyaları artıracaq

    Region
    12:31

    İrəvanda atışma olub, ölən var

    Region
    12:30

    Deputat: Vaşinqtonda imzalanan sənədlər Azərbaycan-ABŞ əlaqələri üçün böyük perspektivlər açır

    Daxili siyasət
    12:28

    Dünya Qadın Seriyası: Azərbaycan yığmasının final mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi açıqlanıb

    Komanda
    12:26

    Azərbaycanın cüdo yığması Braziliyada beynəlxalq təlim-məşq düşərgəsinə qatılıb

    Fərdi
    12:25

    Konqoda üsyançılar 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti