Александр Есауленко: Заседание МПК Молдова-Азербайджан пройдет в 2026 году

Следующее заседание Межправительственной комиссии между Молдовой и Азербайджаном состоится в Кишиневе в 2026 году.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

"Согласно достигнутым договоренностям, следующее заседание Межправительственной комиссии должно пройти в Кишиневе в 2026 году. Мы уже начали предварительные консультации с азербайджанской стороной по структуре повестки дня и формату сопутствующего бизнес-форума. Хотелось бы, чтобы по итогам этого заседания мы могли представить предпринимателям и обществу перечень вполне осязаемых результатов – новых контрактов, инвестпроектов, совместных инициатив", - сказал он.

По словам посла, апрельское заседание комиссии в Баку продемонстрировало эффективность работы площадки: тогда был подписан содержательный протокол и проведен крупный деловой форум, что стало важным шагом в развитии двустороннего экономического сотрудничества.

"Наша задача сейчас - превратить эту площадку в постоянно действующий "двигатель" экономических проектов. Для этого необходимо заранее формировать конкретный пакет инициатив к каждому заседанию с участием бизнеса, региональных властей и отраслевых ассоциаций, а также создать несколько секторальных рабочих групп по энергетике, агропромышленному комплексу, цифровой экономике и туризму, которые будут встречаться чаще, чем сама комиссия", - подчеркнул Есауленко.

Кроме того, дипломат отметил, что в повестке на 2026 год важным приоритетом станет проведение совместной молдово-азербайджанской комиссии по вопросам автомобильного транспорта, а также инициирование переговоров о либерализации грузовых автомобильных перевозок между двумя странами.

Кроме экономических и транспортных вопросов, Молдова проявляет интерес к аграрным проектам на освобожденных территориях Азербайджана.

"Поездки на освобожденные территории оставляют очень сильное впечатление. С одной стороны, масштабы разрушений и задачи разминирования и восстановления огромны; с другой - потенциал для аграрных и перерабатывающих проектов действительно колоссальный", - отметил посол.

Александр Есауленко подчеркнул, что молдавские компании, учитывая профиль экономики страны, концентрируются на нескольких направлениях: виноградарстве и производстве вина - от поставки посадочного материала и технологий закладки виноградников до создания перерабатывающих мощностей; садоводстве, ореховодстве и овощеводстве с использованием современных систем капельного орошения и хранения; поставках экологических средств защиты растений и биопрепаратов; а также совместных проектах по переработке сельскохозяйственного сырья и экспорту готовой продукции.

"Разумеется, любая деятельность на этих территориях должна учитывать приоритеты азербайджанского правительства, вопросы безопасности и пошагового восстановления инфраструктуры. Но в средне- и долгосрочной перспективе участие молдавских компаний может стать дополнительным вкладом в развитие Карабаха и Восточного Зангезура и одновременно открыть для наших предпринимателей новые перспективные рынки", - добавил Есауленко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.