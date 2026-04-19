Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Александар Вучич позвонил Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    • 19 апреля, 2026
    • 16:56
    Александар Вучич позвонил Ильхаму Алиеву

    Президент Сербии Александар Вучич 19 апреля позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты официальный визит Президента Азербайджана в Сербию в феврале этого года, 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Сербской Республикой с участием глав государств, подчеркнуто значение подписанных в рамках визита документов с точки зрения укрепления сотрудничества.

    Президенты Азербайджана и Сербии провели обмен мнениями о дальнейшем укреплении двусторонних отношений, обсудили планы, связанные с углублением экономического сотрудничества, развитием взаимодействия в энергической, инвестиционной сферах, новыми совместными проектами, представляющими стратегическое значение для обоих государств.

    Еще раз выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за постоянную поддержку, оказываемую Сербии, Александар Вучич вновь подчеркнул решимость своей страны и в будущем развивать отношения с Азербайджаном в духе искренней дружбы, взаимного уважения и общей заинтересованности в экономическом прогрессе.

    Александар Вучич расценил все это как подтверждение прочного партнерства и взаимного доверия между нашими странами. Президент Сербии также сообщил, что примет участие в XIII сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в Баку в следующем месяце.

    В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение тем, что сербская авиакомпания Air Serbia с 3 мая начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Белград–Баку, подчеркнуто, что это является важным шагом, направленным на сближение двух народов и укрепление наших экономик, в том числе туристического потенциала.

    Главы государств также провели обмен мнениями о ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, еще раз отметили важность восстановления мира и стабильности как одного из ключевых условий для безопасности и развития региона.

    Телефонный разговор Всемирный форум городов (WUF13) Ильхам Алиев Александар Вучич Азербайджан Сербия
    Последние новости

