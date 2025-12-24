Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева
- 24 декабря, 2025
- 13:27
24 декабря президент Республики Сербия Александар Вучич позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Александар Вучич поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.
Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты встречи президента Ильхама Алиева и президента Александара Вучича, подчеркнуто успешное развитие партнерства между двумя странами в различных сферах.
Главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и других вопросах, представляющих взаимный интерес.