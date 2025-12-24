Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева

24 декабря президент Республики Сербия Александар Вучич позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Александар Вучич поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.

Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты встречи президента Ильхама Алиева и президента Александара Вучича, подчеркнуто успешное развитие партнерства между двумя странами в различных сферах.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и других вопросах, представляющих взаимный интерес.