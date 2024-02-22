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Аль-Ахмар: Рады, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность

Аль-Ахмар: Рады, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность Нас очень радует, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 15:26
Аль-Ахмар: Рады, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность

Нас очень радует, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент "Лиги парламентариев за Аль-Кудс" Хамид Абдулла Хусейн Аль-Ахмар.

Он отметил, что Азербайджан поддерживал и продолжает поддерживать Палестину в их проблеме, а также выразил надежду, что Азербайджан и в рамках председательства в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) будет предпринимать шаги по поддержке Палестины и решению палестинского вопроса в рамках принципа двух государств.

Напомним, сегодня в Баку проходит 14-ая пленарная сессия АПА.

В рамках сессии организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

В ноябре 2023 года на заседании исполнительного совета в турецкой Анталье Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.

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Версия на английском языке Al-Ahmar: We are glad Azerbaijan restored its territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Parlamentarilər Liqasının prezidenti: Şadıq ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edib

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