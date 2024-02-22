Аль-Ахмар: Рады, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность

Нас очень радует, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент "Лиги парламентариев за Аль-Кудс" Хамид Абдулла Хусейн Аль-Ахмар.
Он отметил, что Азербайджан поддерживал и продолжает поддерживать Палестину в их проблеме, а также выразил надежду, что Азербайджан и в рамках председательства в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) будет предпринимать шаги по поддержке Палестины и решению палестинского вопроса в рамках принципа двух государств.
Напомним, сегодня в Баку проходит 14-ая пленарная сессия АПА.
В рамках сессии организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.
В ноябре 2023 года на заседании исполнительного совета в турецкой Анталье Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.