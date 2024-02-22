Аль-Ахмар: Рады, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность

Нас очень радует, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

Нас очень радует, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент "Лиги парламентариев за Аль-Кудс" Хамид Абдулла Хусейн Аль-Ахмар.

Он отметил, что Азербайджан поддерживал и продолжает поддерживать Палестину в их проблеме, а также выразил надежду, что Азербайджан и в рамках председательства в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) будет предпринимать шаги по поддержке Палестины и решению палестинского вопроса в рамках принципа двух государств.

Напомним, сегодня в Баку проходит 14-ая пленарная сессия АПА.

В рамках сессии организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

В ноябре 2023 года на заседании исполнительного совета в турецкой Анталье Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.