    AK Parti: Турция и Азербайджан продолжат идти плечом к плечу

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 14:58
    Правящая партия Турции (AK Parti) поздравила Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от оккупации, подчеркнув нерушимость исторических связей между двумя странами.

    Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице AK Parti в социальной сети X.

    "Турция и Азербайджан как "одна нация, два государства" всегда будут продолжать идти плечом к плечу", - говорится в публикации. 

    AK Parti: Türkiyə ilə Azərbaycan çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcək

