AK Parti: Турция и Азербайджан продолжат идти плечом к плечу

Правящая партия Турции (AK Parti) поздравила Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от оккупации, подчеркнув нерушимость исторических связей между двумя странами.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице AK Parti в социальной сети X.

"Турция и Азербайджан как "одна нация, два государства" всегда будут продолжать идти плечом к плечу", - говорится в публикации.