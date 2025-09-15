İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    AK Parti: Türkiyə ilə Azərbaycan çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcək

    Xarici siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 14:39
    AK Parti: Türkiyə ilə Azərbaycan çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcək

    Dost və qardaş Azərbaycanın paytaxtı Bakının işğaldan azad olunmasının ildönümünü ən səmimi duyğularımızla təbrik edirik.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) rəsmi "X" sosial media hesabındakı paylaşımında qeyd olunub.

    Paylaşımda Qafqaz İslam Ordusunun qəhrəman komandirlərini və igid əsgərlərini rəhmət və şükranla yad edildiyi vurğulanıb.

    "Türkiyə ilə Azərbaycan "bir millət, iki dövlət" olaraq daim çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcəkdir".

    AK Parti: Турция и Азербайджан продолжат идти плечом к плечу

    Son xəbərlər

    15:36

    Prezident: Xankəndi tələbələr şəhəri olacaq

    Daxili siyasət
    15:36

    Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində strateji əhəmiyyətli şəhərsalma təşəbbüslərinin dəstəklənməsi üzrə İşçi qrupu yaradılıb

    Daxili siyasət
    15:34

    Kəlbəcərdə inşa edilən məktəb kompleksinin sahəsi 2,24 hektardır

    Elm və təhsil
    15:34

    ABŞ İranın nüvə proqramının ləğvi ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    15:30
    Foto

    İlham Əliyev Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:24
    Foto

    Şotokan karate üzrə XXXIII Azərbaycan çempionatı keçirilib

    Fərdi
    15:23

    Azərbaycanda qanunsuz balıq ovlayan vətəndaşlar müəyyən olunub

    ASK
    15:23

    Aİ Rusiya enerji daşıyıcılarından imtina kursunun davam etdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    15:11
    Foto

    Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti