AK Parti: Türkiyə ilə Azərbaycan çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcək

Dost və qardaş Azərbaycanın paytaxtı Bakının işğaldan azad olunmasının ildönümünü ən səmimi duyğularımızla təbrik edirik.

"Report" xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) rəsmi "X" sosial media hesabındakı paylaşımında qeyd olunub.

Paylaşımda Qafqaz İslam Ordusunun qəhrəman komandirlərini və igid əsgərlərini rəhmət və şükranla yad edildiyi vurğulanıb.

"Türkiyə ilə Azərbaycan "bir millət, iki dövlət" olaraq daim çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcəkdir".

Dost ve kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü en içten duygularımızla kutluyor; Kafkas İslam Ordusu’nun kahraman komutanlarını ve yiğit askerlerini rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.



Türkiye ile Azerbaycan, tek millet, iki devlet olarak… pic.twitter.com/j06YaXzxOS