МИД: Участие Азербайджана на саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятно

Саммиты Европейского политического сообщества (ЕПС) важны с точки зрения укрепления политического диалога, развития сотрудничества в энергетике и безопасности, экономической интеграции и реагирования на глобальные вызовы.

Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Азербайджан - один из ключевых участников этой инициативы. Благодаря своему геополитическому положению, энергетическим ресурсам и роли в региональной безопасности, наша страна является стратегическим партнером для Европы", - сказал Гаджизаде.

Представитель МИД напомнил, что первый саммит ЕПС, в котором приняли участие лидеры 44 стран, прошел 6 октября 2022 года в Праге. С тех пор состоялось уже семь саммитов объединения.

"Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя участие главы государства Ильхама Алиева на саммите ЕПС в Ереване (в мае 2026 года - ред.), сообщил, что официального приглашения не поступало, поэтому участие на высшем уровне выглядит маловероятным. В целом отмечу, что специфика формата ЕПС в том, что страны представлены на мероприятии исключительно на уровне глав государств и правительств", - добавил он.