Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Азербайджан
- 31 марта, 2026
- 14:25
Председатель Кабинета министров Кыргызстана - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев 1-2 апреля совершит рабочий визит в Азербайджан.
Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.
В рамках визита Адылбек Касымалиев примет участие во втором заседании глав правительств/вице-президентов государств- членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Организация тюркских государств - межправительственное объединение, созданное в 2009 году с целью развития всестороннего сотрудничества между тюркскими странами. В ее состав входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а статус наблюдателей имеют Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра.
ОТГ объединяет страны для координации усилий в политике, экономике, транспорте, цифровизации и гуманитарной сфере, а также вырабатывает долгосрочные цели сотрудничества, закрепленные в документе "Видение тюркского мира - 2040".