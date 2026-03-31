Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Азербайджан

    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Председатель Кабинета министров Кыргызстана - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев 1-2 апреля совершит рабочий визит в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.

    В рамках визита Адылбек Касымалиев примет участие во втором заседании глав правительств/вице-президентов государств- членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    Организация тюркских государств - межправительственное объединение, созданное в 2009 году с целью развития всестороннего сотрудничества между тюркскими странами. В ее состав входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а статус наблюдателей имеют Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра.

    ОТГ объединяет страны для координации усилий в политике, экономике, транспорте, цифровизации и гуманитарной сфере, а также вырабатывает долгосрочные цели сотрудничества, закрепленные в документе "Видение тюркского мира - 2040".

