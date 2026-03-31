Adılbek Kasımaliyev Azərbaycana işgüzar səfər edəcək
- 31 mart, 2026
- 14:44
Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri - Prezident Administrasiyasının rəhbəri Adılbek Kasımaliyev aprelin 1-2-də Azərbaycana işgüzar səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.
Səfər çərçivəsində Adılbek Kasımaliyev Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv dövlətlərin hökumət başçılarının/vitse-prezidentlərinin ikinci iclasında iştirak edəcək.
15:04
Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşibMedia
14:59
İranda Qəşm adasındakı duzsuzlaşdırma zavodu hava zərbəsi ilə məhv edilibDigər ölkələr
14:58
Azərbaycanda "İcra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət Qaydası" dəyişibBiznes
14:55
Vəkillərə "Elektron Məhkəmə" informasiya sisteminin yeni versiyası ilə bağlı təlim keçiriləcəkHadisə
14:53
Məhkəmə ekspertizası xidmətlərinə görə ödənilən haqqın məbləği müəyyənləşibDaxili siyasət
14:53
NATO ölkələrinin XİN başçılarının növbəti görüşü İsveçdə keçiriləcəkRegion
14:48
Bəhreyn Yaxın Şərqdə gərginliyin başlanmasından bəri 182 raket və 400 PUA ələ keçiribDigər ölkələr
14:44
Adılbek Kasımaliyev Azərbaycana işgüzar səfər edəcəkXarici siyasət
14:42