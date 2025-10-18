Администрация президента Турции: Мы с гордостью поддерживаем братский Азербайджан
Внешняя политика
- 18 октября, 2025
- 19:13
Турция с гордостью поддерживает братский Азербайджан, следуя девизу "Одна нация - два государства".
Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в соцсети Х глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости Азербайджана.
"Сердечно поздравляю с Днем независимости нашу братскую и дружественную страну Азербайджан и желаю азербайджанскому народу благополучного будущего. Турция с гордостью поддерживает братский Азербайджан, следуя девизу "Одна нация - два государства". Сегодня, как и на протяжении всей истории, наши судьба, радость и цели едины", - отметил он.
