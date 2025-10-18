Türkiyə PA: Can Azərbaycanın yanında olmaqdan qürur duyuruq
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2025
- 19:00
Türkiyə olaraq "iki dövlət, bir millət" şüarı ilə Can Azərbaycanın yanında olmaqdan qürur duyuruq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Bürhənəddin Duran 18 Oktyabr - Azərbaycanın Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə "X"dəki hesabında yazıb.
"18 oktyabr qardaş və dost ölkəmiz Azərbaycanın Müstəqillik Gününü ürəkdən təbrik edir, Azərbaycan xalqına firavan gələcək arzulayıram. Türkiyə olaraq "iki dövlət, bir millət" şüarı ilə Can Azərbaycanın yanında olmaqdan qürur duyuruq. Tarix boyu olduğu kimi bu gün də taleyimiz, sevincimiz, hədəfimiz birdir", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
19:55
Premyer Liqa: "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edibFutbol
19:52
Havay adalarındakı Kilauea vulkanı yenidən püskürübDigər ölkələr
19:47
Cevdet Yılmaz Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edibXarici siyasət
19:35
Foto
Kibertəhlükəsizlikdə idarəetmə, risk və uyğunluq mövzusunda müzakirələr keçirilibDaxili siyasət
19:16
Foto
Video
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı Azərbaycana Əfqanıstandakı missiyasına görə minnətdarlıq edibHərbi
19:07
Tramp: "Şatdaun" respublikaçılara demokratların proqramlarını ləğv etmək imkanı veribDigər ölkələr
19:00
Türkiyə PA: Can Azərbaycanın yanında olmaqdan qürur duyuruqXarici siyasət
18:52
Ərdoğan Azərbaycanı Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
18:38
Foto