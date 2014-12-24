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    Абдулла Гюль направил президенту Азербайджана письмо

    Уверен, что достигнутая в наших связях успешная динамика будет продолжена и впредь

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 11-й президент Турецкой Республики Абдулла Гюль поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме А.Гюля говорится:

    "Господин президент, дорогой брат, от всей души поздравляю Вас с днем рождения. Благодаря Вам дружественный и братский Азербайджан достиг большого развития и укрепил свою позицию в международном мире.

    Благодаря совместным усилиям, опирающееся на древние братские отношения турецко-азербайджанское союзничество достигло заметного развития и превратилось в неподражаемый стабилизирующий фактор в регионе.

    Уверен, что достигнутая в наших связях успешная динамика будет продолжена и впредь.

    Воспользовавшись представившейся возможностью желаю Его превосходительству, моему дорогому брату крепкого здоровья, счастья, а дружественному и братскому азербайджанскому народу благополучия и процветания".

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