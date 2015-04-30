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    Абдулла Гюль стал почетным доктором Университета АДА

    Ректор АДА вручил экс-президенту Турции диплом почетного доктора университета

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Одиннадцатый президент Турции Абдулла Гюль стал почетным доктором Университета АДА. 

    Как сообщает Report, cегодня ректор АДА  Хафиз Пашаев вручил экс-президенту диплом почетного доктора университета.
    Х.Пашаев отметил, что это очень знаменательный день в истории АДА. Ректор подчеркнул роль Турции в развитии политических, культурных связей с Азербайджаном.
    В свою очередь, А.Гюль поблагодарил Х.Пашаева за присвоение звания почетного доктора АДА. Он отметил роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в создании Университета АДА, являющегося одним из лучших вузов в стране.
    Кроме этого, А.Гюль подчеркнул важность развития человеческого капитала для общего развития страны: "Страны могут быть богаты природными ресурсами, или быть лидером в какой-либо другой сфере, но самым важным является развитие человеческого потенциала".

    Помимо этого, экс-президент отметил успехи азербайджанской дипломатии: "Азербайджан с успехом выполнил роль члена Совбеза ООН, получил право на проведение Европейских игр, а также других важных мероприятий, что демонстрирует успех азербайджанской дипломатии. Сегодня мы реализуем крупные энергетические проекты, которые раньше считались сказкой".
    Также А.Гюль коснулся происходящих в мире и регионе политических процессов.

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