Аббас Арагчи: Ждем с нетерпением Ильхама Алиева в Иране

Между Азербайджаном и Ираном существую общие интересы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, его визит в Баку имеет стратегическое значение для обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений.

"Сегодняшние переговоры охватили политическую, экономическую, культурную и другие сферы сотрудничества. У меня также состоялась встреча с президентом Ильхамом Алиевым, в рамках которой были затронуты все ключевые вопросы. Между нашими странами существует множество общих интересов. Есть и определенные разногласия, однако мы выбрали путь диалога как приоритетное направление во всех наших взаимоотношениях", - заявил Арагчи.

Министр напомнил о визитах президента Ирана в Азербайджан в этом году: "Мы также с нетерпением ждем Ильхама Алиева в Иране".