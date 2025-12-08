Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Аббас Арагчи: Ждем с нетерпением Ильхама Алиева в Иране

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 13:48
    Аббас Арагчи: Ждем с нетерпением Ильхама Алиева в Иране

    Между Азербайджаном и Ираном существую общие интересы.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

    По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, его визит в Баку имеет стратегическое значение для обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений.

    "Сегодняшние переговоры охватили политическую, экономическую, культурную и другие сферы сотрудничества. У меня также состоялась встреча с президентом Ильхамом Алиевым, в рамках которой были затронуты все ключевые вопросы. Между нашими странами существует множество общих интересов. Есть и определенные разногласия, однако мы выбрали путь диалога как приоритетное направление во всех наших взаимоотношениях", - заявил Арагчи.

    Министр напомнил о визитах президента Ирана в Азербайджан в этом году: "Мы также с нетерпением ждем Ильхама Алиева в Иране".

    Лента новостей