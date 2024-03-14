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Аббас Аббасов: Франция не может считаться колыбелью прав человека

Аббас Аббасов: Франция не может считаться колыбелью прав человека Власти Франции начали преследовать активистов нового корсиканского движения Nazione, выступающих против колониальной политики Парижа, спустя всего два дня после основания этого движения.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 14:39
Аббас Аббасов: Франция не может считаться колыбелью прав человека

Власти Франции начали преследовать активистов нового корсиканского движения Nazione, выступающих против колониальной политики Парижа, спустя всего два дня после основания этого движения.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

Аббасов напомнил, что национальная антитеррористическая прокуратура Франции арестовала двух активистов Nazione, их сначала доставили в военный лагерь Боргу, а затем обвинили в терроризме и увезли в Париж. Французская полиция совершила налет на дома активистов, использовала взрывчатку для взлома дверей, и применила насилие к активистам на глазах их детей, сказал он.

"Недавно в Новой Каледонии правозащитники провели акцию протеста с требованием освободить политических заключенных во Франции. Согласно отчету Amnesty International за 2022 год, во Франции существует расовая и религиозная дискриминация, в частности, в отношении мусульман и мусульманских объединений. Полиция продолжает применять чрезмерную силу в отношении правозащитников, и этому не может быть никаких оправданий", - сказал он.

Глава БИГ также отметил, что Франция не уважает международное право: "Страна, где тюрьмы переполнены политзаключенными, не может считаться колыбелью прав человека".

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Версия на английском языке Executive Director of Baku Initiative Group: France cannot be a country of human rights
Версия на азербайджанском языке Bakı Təşəbbüs Qrupunun İcraçı direktoru: Fransa insan hüquqları ölkəsi ola bilməz

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