Аббас Аббасов: БИГ поддерживает борьбу против колониализма на международных платформах

С 2023 года Бакинская инициативная группа (БИГ) начала поддерживать законную борьбу колониальных стран на различных международных платформах.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на международной конференции "Заморские территории после Бужевальского соглашения: реколонизация или деколонизация?", проведенной организацией в штаб-квартире в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что БИГ сыграла важную роль в ликвидации колониализма и информировании мировой общественности о его последствиях: "С момента своего создания БИГ успешно выносила вопросы колониализма и неоколониализма на повестку дня межправительственных организаций, предоставляя мировому сообществу полную информацию о последствиях этой политики".

Аббасов отметил, что после начала деятельности организации осведомленность мировой общественности о колониализме и неоколониализме значительно возросла. "Это результат деятельности БИГ и тесного сотрудничества с организациями, действующими на заморских территориях. Именно благодаря этой совместной деятельности данная тема все чаще поднимается в международных организациях, и интерес к БИГ постоянно растет".