İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Abbas Abbasov: BTQ beynəlxalq platformalarda müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəni dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 19:18
    Abbas Abbasov: BTQ beynəlxalq platformalarda müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəni dəstəkləyir

    2023-cü ildən Bakı Təşəbbüs Qrupu (BTQ) müxtəlif beynəlxalq platformalarda müstəmləkəçi ölkələrin qanuni mübarizəsini dəstəkləməyə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində təşkilatın Nyu-York şəhərində yerləşən mənzil-qərargahında keçirdiyi "Bujival razılaşmasından sonra Dənizaşırı ərazilər: rekolonizasiya, yoxsa dekolonizasiya?" adlı beynəlxalq konfransda açılış nitqi zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, BTQ müstəmləkəçiliyin aradan qaldırılması və onun nəticələri barədə dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasında mühüm rol oynayıb. "BTQ yarandığı vaxtdan etibarən müstəmləkəçilik və neokolonializm mövzularını uğurla hökumətlərarası təşkilatların gündəminə çıxarıb, bu siyasətin nəticələri barədə beynəlxalq ictimaiyyətə dolğun məlumat verib", - Qrupun icraçı direktoru vurğulayıb.

    A.Abbasov qeyd edib ki, təşkilat fəaliyyətə başladıqdan sonra dünya ictimaiyyətinin kolonializm və neokolonializm mövzularında məlumatlılığı xeyli artıb. "Bu, bizim təşkilatımızın və dənizaşırı ərazilərdə fəaliyyət göstərən qurumlarla sıx əməkdaşlığımızın nəticəsidir. Məhz bu birgə fəaliyyət sayəsində beynəlxalq təşkilatlarda bu mövzu daha tez-tez gündəmə gətirilir və təşkilatımıza maraq da getdikcə artır".

    Abbas Abbasov Bakı Təşəbbüs Qrupu BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası dekolonizasiya
    Аббас Аббасов: БИГ поддерживает борьбу против колониализма на международных платформах
    Abbas Abbasov: Baku Initiative Group supports fight against colonialism on international platforms

    Son xəbərlər

    20:11

    Səfir: 2025-ci il Çin-Azərbaycan münasibətləri üçün məhsuldar il olub

    Xarici siyasət
    20:10
    Foto

    Neftçalada Kür çayı üzərində yeni körpü tikiləcək

    İnfrastruktur
    20:03

    Pentaqon rəhbəri generalları və admiralları sentyabrın 30-da təcili görüşə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:02

    Paşinyan: Ermənistan AES-in fəaliyyətini 2036-cı ilə qədər uzadacaq

    Region
    20:01

    ABŞ Türkiyəyə qarşı sanksiyaları yaxın vaxtda aradan qaldıra bilər

    Region
    20:00
    Foto

    Ankarada 27 Sentyabr - Anım Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    19:53
    Foto

    Laosun Baş Prokurorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Şamaxıda səfərdə olub

    Xarici siyasət
    19:52

    "Barselona" Almaniya klubunun hücumçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    19:48
    Foto

    Azərbaycan və Qambiya XİN-ləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti