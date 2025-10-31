Аббас Аббасов: БИГ начала международные проекты по теме репараций

Бакинская инициативная группа (БИГ) за последний год расширила направления своей деятельности.

Как передает Report, об этом сообщил сегодня журналистам исполнительный директор организации Аббас Аббасов.

"Важная часть процесса деколонизации - это репарации. В рамках этой темы мы уже начали реализацию международных проектов и организуем конференции на глобальном уровне", - отметил он.

Аббасов подчеркнул, что БИГ активно работает по теме бельгийского колониализма и других колониальных практик XVIII–XX веков, направленных против человечества.

"Общественность об этих преступлениях достаточно информирована, однако международные организации пока не проявляют должной реакции. Мы, как международная неправительственная организация, стремимся вынести эти вопросы на повестку дня и добиться справедливой компенсации", - заявил он.

По словам исполнительного директора, БИГ уже наладила сотрудничество с представителями Руанды и Демократической Республики Конго для поддержки процесса компенсаций в рамках международного права.

"Мы уверены, что после первых шагов в направлении репараций внимание международного сообщества к этой теме будет расти", - добавил Аббасов.

Он также подчеркнул, что БИГ не сотрудничает с конкретными государствами в коммерческих целях: " мы рассматриваем обращения представителей из порабощенных территорий и устанавливаем c ними международные партнерские отношения".