Аббас Аббасов: Азербайджан является глобальной площадкой борьбы с колониализмом

Азербайджан является глобальной площадкой для народов, борющихся за независимость и свободу.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на международной конференции на тему "Колониализм, неоколониализм и их последствия".

По его словам, БИГ активно поддерживает борьбу с колониализмом и неоколониализмом, донося до международного сообщества реалии (нео)колониализма. "За последние два года мы организовали более 40 международных конференций и мероприятий высокого уровня в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене, а также в Риме, Стамбуле и Баку, который известен как центр диалога по деколонизации".

Аббасов отметил, что одним из главных достижений БИГ стало проведение в июле 2024 года в Баку первого Съезда движений за независимость.

Он напомнил, что БИГ также провела ряд мероприятий и акций в рамках СОР29. Помимо этого, группа проводит высококачественные исследования и экспертные анализы в области колониализма и деколонизации.

"На сегодняшний день опубликовано более 20 работ, включая доклады, журналы и книги. Среди них особое значение имеет произведение международного эксперта по управлению колониальными территориями Карлайла Корбена "Эволюция французского колониализма: политический и конституционный анализ", - добавил Аббасов.