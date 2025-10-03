Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Аббас Аббасов: Азербайджан является глобальной площадкой борьбы с колониализмом

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 15:43
    Аббас Аббасов: Азербайджан является глобальной площадкой борьбы с колониализмом

    Азербайджан является глобальной площадкой для народов, борющихся за независимость и свободу.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на международной конференции на тему "Колониализм, неоколониализм и их последствия".

    По его словам, БИГ активно поддерживает борьбу с колониализмом и неоколониализмом, донося до международного сообщества реалии (нео)колониализма. "За последние два года мы организовали более 40 международных конференций и мероприятий высокого уровня в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене, а также в Риме, Стамбуле и Баку, который известен как центр диалога по деколонизации".

    Аббасов отметил, что одним из главных достижений БИГ стало проведение в июле 2024 года в Баку первого Съезда движений за независимость.

    Он напомнил, что БИГ также провела ряд мероприятий и акций в рамках СОР29. Помимо этого, группа проводит высококачественные исследования и экспертные анализы в области колониализма и деколонизации.

    "На сегодняшний день опубликовано более 20 работ, включая доклады, журналы и книги. Среди них особое значение имеет произведение международного эксперта по управлению колониальными территориями Карлайла Корбена "Эволюция французского колониализма: политический и конституционный анализ", - добавил Аббасов.

    БИГ Аббас Аббасов неоколониализм конференция
    Abbas Abbasov: Azərbaycan azadlıq yolunda mübarizə aparan xalqlar üçün ümid yeridir
    Baku Initiative Group: Azerbaijan is global platform for anti-colonial voices

    Последние новости

    16:22

    В Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

    Внутренняя политика
    16:21

    Расширен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Минсельхоза

    АПК
    16:21

    В Армении за наркоторговлю арестованы более 20 человек, включая иностранцев

    В регионе
    16:14

    Алекберли: В Азербайджане мало специалистов, знакомых с литературой на старом алфавите

    Внутренняя политика
    16:08

    Микаил Джаббаров: Для узбекских компаний есть большой потенциал на освобожденных территориях

    Бизнес
    16:08

    ADSEA: Дифференциация тарифов на воду защитит малоимущие слои населения

    Инфраструктура
    16:06

    СБУ ударила по НПЗ в Оренбургской области РФ дальнобойными дронами

    Другие страны
    16:06

    Президент Казахстана 6-7 октября посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    15:56

    ЕС продлил санкции в отношении России на год

    Другие страны
    Лента новостей