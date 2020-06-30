Наверх

12 граждан Азербайджана вернулись спецрейсом из Пакистана

12 граждан Азербайджана вернулись спецрейсом из Пакистана

159 граждан Пакистана  сегодня днем специальным авиарейсом отправлены из Баку в Исламабад. 

Как сообщили Report в посольстве Пакистана в Азербайджане, большинство из репатриированных пакистанцев - туристы или бизнесмены, которые прибыли в Азербайджан по краткосрочным визам и не смогли вернуться в Пакистан из-за приостановки всех международных рейсов после вспышки COVID-19. 

"В качестве жеста доброй воли этот же рейс также доставил 12 граждан Азербайджана из Пакистана. Мы чрезвычайно благодарны Правительству Азербайджанской Республики за поддержку и сотрудничество, а также за обеспечение беспрепятственной репатриации наших граждан", - заявили  в посольстве. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!