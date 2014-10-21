В Баку состоится международная конференция по применению Европейской Конвенции о защите прав человека

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ 23-24 октября в Баку состоится международная конференция "Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод на национальном уровне и роли национальных судей". Как сообщает Report со ссылкой на Венецианскую комиссию Совета Европы, в конференции примут участие судьи и представители министерств юстиции стран-членов Совета Европы. Участники мероприятия обсудят вопросы применения Конвенции в своих странах в сфере прав человека и основных свобод, обменяются опытом по данному вопросу.

Венецианскую комиссию на конференции представит вице-президент Хердис Торгейрсдоттир (Herdis Thorgeirsdottir).