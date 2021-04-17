Зять экс-президента Грузии арестован на 4 года

Зять бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури приговорен к 4 годам лишения свободы.

Зять бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури приговорен к 4 годам лишения свободы.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.

М.Гогочури было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, перевозке и хранении огнестрельного оружия, оказании сопротивления сотрудникам полиции, хранении запрещенных наркотических средств в больших количествах.

Близкий родственник экс-главы государства был задержан в связи с инцидентом, произошедшим в июле прошлого года в одном из отелей города Озургети.