Журналистке Ираде Зейналовой не разрешили въезд в Молдову

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Журналистке телеканала НТВ Ираде Зейналовой не разрешили въехать в Молдову, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Во вторник вечером гражданке Российской Федерации был не разрешен въезд, потому что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально", - сообщили в пресс-службе погранполиции Молдовы.

При этом там подчеркнули, что речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд.

И.Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва.