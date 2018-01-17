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    Журналистке Ираде Зейналовой не разрешили въезд в Молдову

    Пограничная полиция Молдовы: Речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Журналистке телеканала НТВ Ираде Зейналовой не разрешили въехать в Молдову, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Во вторник вечером гражданке Российской Федерации был не разрешен въезд, потому что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально", - сообщили в пресс-службе погранполиции Молдовы.

    При этом там подчеркнули, что речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд.

    И.Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва.

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