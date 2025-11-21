Жумангарин: Казахстан может открыть новый торговый маршрут в Турцию через Армению

Казахстан может открыть новый торговый маршрут в Турцию через Армению.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр экономики Казахстана Серик Жумангарин.

По его словам, маршрут через армянскую территорию обеспечит Астане прямой доступ к турецким портам.

"Сейчас мы идем через Азербайджан в Грузию на черноморские порты. Новый маршрут позволит выйти на Нахчыван и далее сразу на Турцию, на ее морские порты", - отметил министр.