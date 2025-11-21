İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Jumanqarin: Qazaxıstan Ermənistan vasitəsilə Türkiyəyə yeni ticarət marşrutu aça bilər

    Region
    • 21 noyabr, 2025
    • 11:09
    Jumanqarin: Qazaxıstan Ermənistan vasitəsilə Türkiyəyə yeni ticarət marşrutu aça bilər

    Qazaxıstan Ermənistan vasitəsilə Türkiyəyə yeni ticarət marşrutu aça bilər.

    "Report"un erməni mediasına istinadən məlumatına görə, bu barədə Qazaxıstan İqtisadiyyat naziri Serik Jumanqarin jurnalistlərə açıqlama verib.

    Onun sözlərinə görə, Ermənistan ərazisindən keçən marşrut Astanaya Türkiyə limanlarına birbaşa çıxış təmin edəcək.

    "İndi biz Azərbaycan vasitəsilə Gürcüstana, Qara dəniz limanlarına gedirik. Yeni marşrut Naxçıvana, daha sonra isə birbaşa Türkiyəyə, onun dəniz limanlarına çıxış imkanı verəcək", - deyə nazir qeyd edib.

    Qazaxıstan yeni ticarət marşrutu Serik Jumanqarin Ermənistan
    Жумангарин: Казахстан может открыть новый торговый маршрут в Турцию через Армению

    Son xəbərlər

    11:45

    Deputat: "Sahibkarlar yeni sadələşdirilmiş vergi limitinin hibrid dövriyyəyə də tətbiqini istəyir"

    Biznes
    11:34
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda ekoloji aksiyalarda iştirak ediblər

    Ekologiya
    11:33

    İndoneziya 2026-2027-ci illərdə D-8-ə sədrlik etməyə hazırlaşır

    Media
    11:30

    Milli Məclisdə 1 000 manata qədər əməkhaqqı alanların vergi dərəcələrindən azad olunması təklif edilib

    Milli Məclis
    11:29

    Almaniya millisi ilə dünya çempionu olmuş futbolçu vəfat edib

    Futbol
    11:21

    Attaulla Tarar: Pakistan D-8-in bütün tərəfdaşları ilə əməkdaşlığa açıqdır

    Xarici siyasət
    11:20

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər yeni güzəştli rejimin tətbiqini nəzərdə tutur"

    Maliyyə
    11:17

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək"

    Biznes
    11:15

    Gümrünün keçmiş merinə qarşı üçüncü ittiham irəli sürülüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti