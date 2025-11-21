Jumanqarin: Qazaxıstan Ermənistan vasitəsilə Türkiyəyə yeni ticarət marşrutu aça bilər
- 21 noyabr, 2025
- 11:09
Qazaxıstan Ermənistan vasitəsilə Türkiyəyə yeni ticarət marşrutu aça bilər.
"Report"un erməni mediasına istinadən məlumatına görə, bu barədə Qazaxıstan İqtisadiyyat naziri Serik Jumanqarin jurnalistlərə açıqlama verib.
Onun sözlərinə görə, Ermənistan ərazisindən keçən marşrut Astanaya Türkiyə limanlarına birbaşa çıxış təmin edəcək.
"İndi biz Azərbaycan vasitəsilə Gürcüstana, Qara dəniz limanlarına gedirik. Yeni marşrut Naxçıvana, daha sonra isə birbaşa Türkiyəyə, onun dəniz limanlarına çıxış imkanı verəcək", - deyə nazir qeyd edib.
