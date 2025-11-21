Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Жоржолиани: "Маршрут Трампа" отразится на развитии стран региона Южного Кавказа

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 16:47
    Жоржолиани: Маршрут Трампа отразится на развитии стран региона Южного Кавказа

    Инвестиции, реализованные Грузией с точки зрения связности, а также "Маршрут Трампа", обсудили представители правительства страны с делегацией Госдепа США в Тбилиси.

    Как передает Report, об этом заявил начальник администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани в эфире грузинского Первого канала.

    Он отметил, что представители МИД Грузии, а также администрации правительства провели встречи со старшим советником Госдепа Джонатаном Асконасом, на которых обсудили, каким образом Грузия сможет поддержать "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), инициированный по итогам мирного саммита между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США.

    "Этот маршрут не проходит через Грузию, однако мы отметили, что если в регионе будет создан такой маршрут, где американцы обеспечат безопасную транспортировку грузов, это отразится на всем регионе. Также мы рассмотрели инвестиции, которые власти Грузии осуществили с точки зрения связности", – заявил он.

    Жоржолиани сказал, что Грузия является коридором для восьми стран, не имеющих выхода к морю, в том числе и для Армении, и Азербайджана, и, соответственно, роль страны исходя из ее расположения, очень важна.

    И если их экономики будут расти, то, как это обычно бывает в экономике, это автоматически отразится и на соседях, поскольку у нас очень хорошие отношения со всеми тремя нашими южными соседями", – сказал он.

    По его словам, в целом отношения между Грузией и Арменией, Грузией и Азербайджаном являются образцом того, какими могут быть отношения между соседями, и у стран очень хорошая коммуникация на межправительственном уровне.

    "Маршрут Трампа" Грузия Госдеп США Леван Жоржолиани Джонатан Асконас

    Последние новости

    18:07

    Посол: Присоединение Азербайджана к формату ЦА формирует единое стратегическое пространство от Азии до Европы

    Внешняя политика
    18:04

    Посол Швейцарии: Имеется большой потенциал для укрепления экономических связей с Азербайджаном

    Бизнес
    18:03

    Али Асадов обсудил с генсеком Международного союза электросвязи перспективы сотрудничества

    ИКТ
    18:00

    Пашинян обсудил со спикером парламента Казахстана мирный процесс между Ереваном и Баку

    В регионе
    17:54
    Фото

    Трое азербайджанских борцов завоевали медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:50

    Цены на газ упали до минимума за 18 месяцев после переговоров Зеленского с европейскими лидерами

    Энергетика
    17:45

    Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между МИД

    В регионе
    17:41

    Суд продлил срок ареста обвиняемого в госизмене Захираддина Ибрагимова

    Происшествия
    17:36

    Пашинян: "Маршрут Трампа" расширит экономические связи между Арменией и Казахстаном

    В регионе
    Лента новостей