Жоржолиани: "Маршрут Трампа" отразится на развитии стран региона Южного Кавказа

Инвестиции, реализованные Грузией с точки зрения связности, а также "Маршрут Трампа", обсудили представители правительства страны с делегацией Госдепа США в Тбилиси.

Как передает Report, об этом заявил начальник администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани в эфире грузинского Первого канала.

Он отметил, что представители МИД Грузии, а также администрации правительства провели встречи со старшим советником Госдепа Джонатаном Асконасом, на которых обсудили, каким образом Грузия сможет поддержать "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), инициированный по итогам мирного саммита между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США.

"Этот маршрут не проходит через Грузию, однако мы отметили, что если в регионе будет создан такой маршрут, где американцы обеспечат безопасную транспортировку грузов, это отразится на всем регионе. Также мы рассмотрели инвестиции, которые власти Грузии осуществили с точки зрения связности", – заявил он.

Жоржолиани сказал, что Грузия является коридором для восьми стран, не имеющих выхода к морю, в том числе и для Армении, и Азербайджана, и, соответственно, роль страны исходя из ее расположения, очень важна.

И если их экономики будут расти, то, как это обычно бывает в экономике, это автоматически отразится и на соседях, поскольку у нас очень хорошие отношения со всеми тремя нашими южными соседями", – сказал он.

По его словам, в целом отношения между Грузией и Арменией, Грузией и Азербайджаном являются образцом того, какими могут быть отношения между соседями, и у стран очень хорошая коммуникация на межправительственном уровне.