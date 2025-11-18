Грузия и Госдеп США обсудили перспективы "Маршрута Трампа"

Глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани встретился с делегацией Госдепартамента США со старшим советником Джонатаном Асконасом.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в информации, распространенной Аппаратом правительства Грузии.

"Правительство Грузии не удовлетворено уровнем отношений и подтверждает готовность к возобновлению стратегического партнерства с чистого листа", - отметил он.

Была обсуждена позиция Грузии относительно "Маршрута Трампа" (TRIPP, Зангезурский коридор - ред.).

"Стороны отметили положительное влияние проекта TRIPP на развитие региона, в частности, с точки зрения создания гарантий безопасности грузоперевозок американской стороной", - отмечается в сообщении.

На встрече также обсуждались шаги, предпринимаемые правительством Грузии для укрепления транзитных и коммуникационных связей. Жоржолиани проинформировал американскую сторону о значительных инвестициях, которые правительство Грузии вкладывает в железнодорожную, автомобильную и портовую инфраструктуру в этих целях.

Было отмечено значение усилий администрации президента США Дональда Трампа по установлению мира в регионе. Также была положительно оценена роль Грузии в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Во встрече, которая состоялась в администрации правительства, приняли участие заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили и исполняющий обязанности посла США в Грузии Алан Перселл", - добавили в ведомстве.