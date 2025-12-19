Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Железнодорожный состав с азербайджанским бензином пересекает армяно-грузинскую границу

    В регионе
    • 19 декабря, 2025
    • 13:41
    Железнодорожный состав с азербайджанским бензином пересекает армяно-грузинскую границу

    Железнодорожный состав с нефтепродуктами для Армении из Азербайджана в настоящее время пересекает армяно-грузинскую границу.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Армении Геворг Папоян написал у себя на странице в соцсетях.

    "В эти минуты армяно-грузинскую границу (станция Айрум) пересекают 22 вагона-цистерны с бензином AИ-95 азербайджанского происхождения общим объемом около 1,3 тыс. тонн, доставленные по железнодорожному маршруту Азербайджан–Грузия–Армения. Пожалуй, это не только первая торгово-экономическая сделка между Арменией и Азербайджаном после установления мира (между двумя странами -прим. ред.), но и вообще после обретения независимости", - написал Папоян.

    Армения Азербайджан Геворг Папоян нефтепродукты мирный процесс поставка железная дорога
    Azərbaycan yanacağını daşıyan qatar Ermənistan-Gürcüstan sərhədini keçir
    Train carrying Azerbaijani gasoline crossing Armenian-Georgian border

