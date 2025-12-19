Железнодорожный состав с азербайджанским бензином пересекает армяно-грузинскую границу
- 19 декабря, 2025
- 13:41
Железнодорожный состав с нефтепродуктами для Армении из Азербайджана в настоящее время пересекает армяно-грузинскую границу.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Армении Геворг Папоян написал у себя на странице в соцсетях.
"В эти минуты армяно-грузинскую границу (станция Айрум) пересекают 22 вагона-цистерны с бензином AИ-95 азербайджанского происхождения общим объемом около 1,3 тыс. тонн, доставленные по железнодорожному маршруту Азербайджан–Грузия–Армения. Пожалуй, это не только первая торгово-экономическая сделка между Арменией и Азербайджаном после установления мира (между двумя странами -прим. ред.), но и вообще после обретения независимости", - написал Папоян.
