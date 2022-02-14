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Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома

Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома В результате землетрясения в городе Алаверди Лорийской области Армении обрушились стены некоторых зданий и сооружений. Жители покинули свои дома, а остальные укрылись в автомобилях и гаражах.
В регионе
14 февраля 2022 г. 04:50
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома

В результате землетрясения в городе Алаверди Лорийской области Армении обрушились стены некоторых зданий и сооружений.

Как сообщает Report, об этом News.am заявил директор местного телеканала "Угол+3" Грачья Папинян.

По его словам, с балконов старых домов упали камни, на дорогах произошли камнепады.

Папинян сказал, что жители города покинули свои дома, некоторые ночевали в машинах и гаражах.

В то же время стихийное бедствие вызвало массовые волнения в Гюмри.

Пользователи соцсетей поделились фотографиями и ощущениями от подземных толчков. Жители Гюмри и Ванадзора рассказали, что многие люди покинули свои дома в целях безопасности. В некоторых районах, согласно публикациям, выключился свет.

Отметим, что вчера на севере Армении, недалеко от границы с Грузией, произошло землетрясение. Согласно сообщению, в 21:25 по бакинскому времени были зарегистрированы подземные толчки силой 5,4 балла. Эпицентр находился в 42 километрах к северо-востоку от Гюмри.

В МЧС Армении, в свою очередь, предупредили, что после землетрясения будут продолжаться повторные толчки.

Подземные толчки ощущались также в ряде районов Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanda zəlzələ dağıntılar yaradıb, sakinlər küçələrdə qalıb

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