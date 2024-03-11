Зеленский заявил о нехватке боеприпасов у ВСУ

Вооруженные силы Украины испытывают трудности, связанные с нехваткой боеприпасов.

Вооруженные силы Украины испытывают трудности, связанные с нехваткой боеприпасов.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV.

"У нас есть некоторые трудности, связанные с недостатком снарядов, воздушной блокадой, российскими ракетами большой дальности и высокой плотностью российских дронов", - сказал Зеленский.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки военных западных стран в Украину, он ответил, что "Украина не нуждается в иностранных войсках на ее территории". Вместе с тем он предложил подумать о направлении технического персонала для обслуживания западной техники, сославшись на то, что танки Leopard и САУ Caesar "отправляются на ремонт в Европу".