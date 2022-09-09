Зеленский встретился с премьером Польши и президентом Латвии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс прибыли с визитом в Киев, которые встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс прибыли с визитом в Киев, которые встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт канцелярии премьера Польши.

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы заверить Зеленского в том, что Латвия будет продолжать оказывать сильную поддержку Украине до победы в этой войне. Латвия - ваш защитник. Латвия поможет в восстановительных работах. Слава Украине!",- сообщил президент Латвии.

Моравецкий, со своей стороны, сообщил, что санкции против России становятся все болезненнее экономики этой страны.

"Россия использует экономические инструменты как пистолет, который приставлен к главе многих стран ЕС, а в Украине это винтовка, приставленная к телу", - заявил премьер Польши.