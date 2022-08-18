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Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове

Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове Президент Владимир Зеленский в четверг, 18 августа, встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Встреча прошла во Львове.
В регионе
18 августа 2022 г. 17:42
Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове

Президент Владимир Зеленский в четверг, 18 августа, встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Встреча прошла во Львове.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Глава государства и генсек ООН обсудили "зерновое" соглашение, принудительную депортацию украинцев ВС РФ и освобождение из плена украинских военных и медиков.

Также внимание уделили ядерному шантажу России и ее провокациям на Запорожской АЭС.

"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", - отметил Зеленский.

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