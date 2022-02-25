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Зеленский: Все в НАТО боятся нас поддерживать

Зеленский: Все в НАТО боятся нас поддерживать "Сколько бы разговоров сегодня я ни проводил с лидерами других государств, я слышал несколько вещей. Первое - нас поддерживают. И я благодарен каждому государству, которое помогает Украине конкретно. Не просто словами.
В регионе
25 февраля 2022 г. 04:23
Зеленский: Все в НАТО боятся нас поддерживать

"Сколько бы разговоров сегодня я ни проводил с лидерами других государств, я слышал несколько вещей. Первое - нас поддерживают. И я благодарен каждому государству, которое помогает Украине конкретно. Не просто словами.

Но есть и второе - мы остаемся наедине в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся".

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации.

"Сегодня мы слышали из Москвы, что они все-таки хотят говорить. Они хотят говорить о нейтральном статусе Украины.

Говорю всем партнерам нашего государства: сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас с собой в Альянс брать не готовы.

Я спросил у двадцати семи лидеров Европы, быть ли Украине в НАТО. Прямо спросил.

Все они боятся. А мы не боимся. Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Но какие у нас будут гарантии безопасности? Да какие страны их дадут?

Разговаривать об окончании этого вторжения нужно. Разговаривать об остановке огня нужно.

Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, наших сил безопасности, всех наших защитников. И нашего народа, Вашей мудрости", - сказал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Müdafiədə tək qalmışıq, NATO-da hamı bizə dəstək verməkdən qorxur”

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