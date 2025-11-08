Зеленский: В результате атаки ВС РФ один человек погиб, 11 ранены

Во многих городах Украины сейчас продолжается спасательная операция после ночной атаки ВС России. В результате атаки с примением более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов один человек погиб, 11 ранены.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"По состоянию на сейчас известно, что 11 человек ранены, среди них и дети. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей удалось спасти", - сказал он.

Под ударами оказались Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Черниговская области, а также Одесская область.