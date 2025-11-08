Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Зеленский: В результате атаки ВС РФ один человек погиб, 11 ранены

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 12:55
    Зеленский: В результате атаки ВС РФ один человек погиб, 11 ранены

    Во многих городах Украины сейчас продолжается спасательная операция после ночной атаки ВС России. В результате атаки с примением более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов один человек погиб, 11 ранены.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

    "По состоянию на сейчас известно, что 11 человек ранены, среди них и дети. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей удалось спасти", - сказал он.

    Под ударами оказались Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Черниговская области, а также Одесская область.

    Zelenski: Rusiyanın hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb

