Зеленский: В результате атаки ВС РФ один человек погиб, 11 ранены
В регионе
- 08 ноября, 2025
- 12:55
Во многих городах Украины сейчас продолжается спасательная операция после ночной атаки ВС России. В результате атаки с примением более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов один человек погиб, 11 ранены.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"По состоянию на сейчас известно, что 11 человек ранены, среди них и дети. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей удалось спасти", - сказал он.
Под ударами оказались Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Черниговская области, а также Одесская область.
Последние новости
13:24
Фото
Видео
В Баку состоялось открытие музея Победы - ДОПОЛНЕНОВнутренняя политика
13:24
Минимум пять человек погибли из-за урагана на юге БразилииДругие страны
13:16
Видео
Haber Global: Азербайджан шаг за шагом выстраивал путь к победе на фронте и в дипломатииВнешняя политика
13:12
Глава МИД Германии полетит в Колумбию обычным рейсом из-за поломки самолетаДругие страны
13:11
Фото
Видео
В Баку проходит военный парад, посвященный пятилетию Победы - ПРЯМОЙ ЭФИРАрмия
13:09
Фото
Жители Баку отмечают пятую годовщину Победы - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:07
Пашинян: Армения в 2023–2025гг вложила $450 млн в ОПКВ регионе
13:06
Ветеран: Когда вижу радость на лицах людей, понимаю — за это стоило сражатьсяВнутренняя политика
13:05