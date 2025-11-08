Zelenski: Rusiyanın hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb
- 08 noyabr, 2025
- 13:14
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin gecə saatlarında hücumundan sonra Ukraynada bir çox şəhərdə xilasetmə əməliyyatı davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri Prezident Volodimir Zelenskinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, 450-dən çox zərbə dronu və raketlərdən istifadə edilən hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub, 11 nəfər yaralanıb.
"Hazırkı vəziyyətə görə, 11 nəfərin yaralandığı məlumdur, onların arasında uşaqlar da var. Təəssüf ki, 1 nəfər həlak olub", - o bildirib.
Dnepropetrovsk, Kirovoqrad, Nikolayev, Sumı, Çerniqov vilayətləri, həmçinin Odessa vilayəti zərbələrə məruz qalıb.
