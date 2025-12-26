Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Зеленский: Соглашение с США почти готово, вопрос подписания зависит от встречи с Трампом

    • 26 декабря, 2025
    • 17:21
    Зеленский: Соглашение с США почти готово, вопрос подписания зависит от встречи с Трампом

    Соглашение между Украиной и США почти готово, и вопрос его подписания зависит от хода встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский украинским СМИ.

    "На мой взгляд, я вижу сейчас, что между нами и Соединенными Штатами соглашение почти готово, и вопрос в том, подписывать или не подписывать, на мой взгляд, это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча", - сказал он.

    Ранее сегодня президент Украины сообщил о том, что в ближайщее время ожидается его встреча с Трампом.

    Зеленский также отметил, что Украина будет на постоянной связи с европейскими партнерами, возможно, с ними будет организована онлайн-встреча.

    "Пока мы говорим с вами, уважаемые журналисты, мне пишут и звонят европейские лидеры. Так же, как до этого у меня была Ставка. Я не мог остановить Ставку при всем уважении к партнерам. Я буду на постоянной связи с ними. Мы бы хотели, чтобы европейцы были. Я не уверен, что именно сейчас, за одни сутки, мы можем все собраться офлайн, но, я думаю, как минимум, мы подключимся онлайн, и будут на контакте наши партнеры", - сказал он.

