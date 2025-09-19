Зеленский: РФ не реагирует на призывы президента США к миру

Россия не реагирует на призывы президента США Дональда Трампа к миру.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях.

"Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России", - сказал он, отметив, что тому свидетельствуют продолжающиеся атаки российскими беспилотниками.

По его словам, с вечера вчерашнего дня по территории Украины были выпущены почти 90 ударных дронов, в результате чего в Киеве повреждена инфраструктура общественного транспорта.

Зеленский подчеркнул, что необходимо принять решительные действия для того, чтобы Россия в тоже согласилась на дипломатию.

Отметим, что вчера Трамп заявил, что в вопросе урегулировании войны в Украине президент РФ Владимир Путин "подвел его".