    Зеленский: РФ не реагирует на призывы президента США к миру

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 12:04
    Зеленский: РФ не реагирует на призывы президента США к миру

    Россия не реагирует на призывы президента США Дональда Трампа к миру.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях.

    "Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России", - сказал он, отметив, что тому свидетельствуют продолжающиеся атаки российскими беспилотниками.

    По его словам, с вечера вчерашнего дня по территории Украины были выпущены почти 90 ударных дронов, в результате чего в Киеве повреждена инфраструктура общественного транспорта.

    Зеленский подчеркнул, что необходимо принять решительные действия для того, чтобы Россия в тоже согласилась на дипломатию.

    Отметим, что вчера Трамп заявил, что в вопросе урегулировании войны в Украине президент РФ Владимир Путин "подвел его".

