Трамп допустил прекращение конфликта между РФ и Украиной при снижении цены нефти - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп утверждает, что снижение стоимости нефти может привести к прекращению российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Согласно утверждениям американского президента, при падении цен на нефть у руководства России "не останется иного выбора, кроме как выйти из войны". При этом Трамп выразил разочарование тем, что некоторые европейские страны покупают нефть у РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российским лидер Владимир Путин подвел его в контексте урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом Трамп сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером.

"США урегулировали семь (войн). Я думал, что этот (российско-украинский конфликт) - самый простой вариант из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел. Он меня действительно подвел. Посмотрим, что чем это обернется", - сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что "считает себя обязанным" добиться завершения войны между РФ и Украиной, добавив, что рассчитывает на "хорошие новости" относительно урегулирования.