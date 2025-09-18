Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Трамп допустил прекращение конфликта между РФ и Украиной при снижении цены нефти - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 19:05
    Президент США Дональд Трамп утверждает, что снижение стоимости нефти может привести к прекращению российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

    Согласно утверждениям американского президента, при падении цен на нефть у руководства России "не останется иного выбора, кроме как выйти из войны". При этом Трамп выразил разочарование тем, что некоторые европейские страны покупают нефть у РФ.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что российским лидер Владимир Путин подвел его в контексте урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом Трамп сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером.

    "США урегулировали семь (войн). Я думал, что этот (российско-украинский конфликт) - самый простой вариант из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел. Он меня действительно подвел. Посмотрим, что чем это обернется", - сказал американский лидер.

    Трамп подчеркнул, что "считает себя обязанным" добиться завершения войны между РФ и Украиной, добавив, что рассчитывает на "хорошие новости" относительно урегулирования.

    Дональд Трамп Кир Стармер Великобритания российско-украинский конфликт Владимир Путин
    Tramp: Neftin ucuzlaşması Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sona çatmasına səbəb ola bilər - YENİLƏNİB
    Trump says falling oil prices will pressure Russia

